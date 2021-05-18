РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Управляющая компания Подольска предупреждает горожан о мошенниках, предлагающих заменить счетчики воды, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время по домам в микрорайоне Климовск ходят представители выдуманных компаний и предлагают свои услуги по замене и опломбировке счетчиков воды. Жителей просят не разговаривать с мнимыми специалистами и не пускать в квартиру чужих людей.

В случае, если жителям необходимо установить индивидуальный прибор учета воды, произвести поверку счетчика, если сломалась на ИПУ пломба, то, в первую очередь, необходимо обращаться в управляющую организацию МУП «СЕЗ».