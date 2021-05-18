РИАМО - 18 мая. Студенты Чеховского техникума одновременно учатся и работают в крупнейшем в РФ испытательном центре «ПромМаш Тест» уже в течение месяца. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как здесь организовано дуальное обучение, а также пообщался со студентами. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.
По его словам, крайне важно, чтобы обучение реально пригодилось ребятам в будущем.
«Задача — работать на таком современном оборудовании, которое сделает вас сильнее, и вашу компетенцию — востребованной», — подчеркнул губернатор.
Карьерные перспективы для студентов
В лабораториях «ПромМаш Тест» испытывают товары народного потребления, электрооборудование, мебель, СИЗы, автомобильные компоненты, детские товары и многое другое. Студент четвертого курса Александр Митрофанов работает в центре с апреля.
Дуальное обучение студенты Чеховского техникума проходят также на предприятии «Свок». Соответствующее соглашение подписано на проходившей недавно в округе ярмарке вакансий.
Воробьев также обсудил с представителями бизнеса перспективы развития такого формата образования, а также совершенствование работы центров занятости.
«Мы активно сотрудничаем с техникумом, регулярно нанимаем выпускников и приглашаем ребят на практику, чтобы они уже с момента учебы ознакомились с самим производством. Нам бы хотелось увидеть актуализацию программ, чтобы и ребятам было легче влиться в наш процесс, и чтобы мы тратили меньше времени на адаптацию сотрудника и его обучение», — сказала менеджер по охране труда и экологии Чеховского молочного завода компании Danon Юлия Русакова.
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