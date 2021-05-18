РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мая. В Красногорске приступили к строительству тротуара на участке Волоколамского шоссе с 26,8 по 27,5 км вдоль ЖК «Изумрудные холмы», сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Движение на участке может быть затруднено в связи с устройством корыта. После установят бортовой камень, устроят слои из песка, щебня и асфальтобетонного покрытия. За строительство данного объекта голосовали на портале «Добродел», и теперь комфортно и безопасно будет порядка 40 тыс. жителей жилого комплекса.

Также в округе появятся девять новых тротуаров вдоль шести региональных дорог: «Глухово – Николо-Урюпино», «Ильинское шоссе – Дмитровское – Маслово», «Пятницкое шоссе – Отрадное – Пятницкое шоссе», «Ильинское – Бузланово», «Ильинское шоссе – Архангельское – Захарково».

Тротуар на автодороге «Ильинское шоссе – Мечниково, больница №62» позволит обеспечить безопасный проход сотрудников ОАО «Биомед» им. Мечникова» к остановке общественного транспорта «Фармацевтический завод».

Всего на региональной дорожной сети в рамках нацпроекта до конца года будет построено порядка 350 км новых тротуаров.

За последние несколько лет объем строительства новых тротуаров на региональных дорогах Подмосковья вырос почти в пять раз.

Новые тротуары появятся преимущественно в населенных пунктах в местах притяжения жителей. Работы запланировано завершить к 1 сентября, это позволит, в том числе, к началу учебного года обеспечить комфортный и безопасный подход учащихся к образовательным учреждениям.

Жители могут оценить проведенные работы и ознакомиться с актуальным планом строительства тротуаров на интерактивной карте на портале «Добродел».