РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мая. Домодедово вошло в пятерку самых оснащенных камерами «Безопасного региона» округов Подмосковья, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

Во вторник он провел встречу с журналистами и блогерами городского округа.

«По «Безопасному региону» мы входим в топ-5 округов по количеству камер. Их более 2 тысяч», - сказал Двойных.

Он добавил, что сейчас есть еще один проект, который сформировали как второй этап Центра управления регионом.

«По большому счету, в проект входят камеры, которые распознают лица людей, находящихся в розыске, и камеры, которые позволяют выводить нестандартные ситуации. <…> Образно говоря, обычная камера может определять, когда возникает несанкционированное скопление людей, она может обычное движение людей отличать от массовой драки, она может фиксировать возгорание и задымление», - отметил Двойных.