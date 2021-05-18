РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Благочинный церквей Подольского округа протоиерей Олег Сердцев и глава Подольска Николай Пестов торжественно поздравили коллектив МУП «Подольский троллейбус» с 20-летием, сообщается в группе «Подольское благочиние Московской епархии РПЦ» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник состоялось празднование 20-летия МУП «Подольский троллейбус».

К собравшимся со словами поздравления обратился Пестов. Он вручил награды сотрудникам предприятия.

Сердцев отметил, что троллейбусы являются незаменимым видом транспорта, поблагодарил сотрудников парка за труды и поздравил с юбилеем.

В завершение праздника Пестов передал всему предприятию благодарность и сделал со всеми совместную фотографию.