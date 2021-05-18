РИАМО - 18 мая. Для школьников и студентов колледжей столицы в мае приготовили виртуальные экскурсии по музеям в рамках проекта «Прогулки по музеям онлайн», сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

18 мая музей современной истории России покажет подарки, которые получали государственные деятели от И. В. Сталина до М. С. Горбачева, а также изделия из кости, фарфора, дерева и стекла.

Главный специалист Центра профориентации Московского метрополитена Евгения Любченко 19 мая расскажет ребятам, как используются современные цифровые технологии в работе транспортного комплекса города.

Международный центр Рерихов в Москве 21 мая проведет школьников по карте Центрально-Азиатской экспедиции Николая Рериха и сопоставит узловые точки маршрута с полотнами художника. Зрители узнают почему экспедиция стала своеобразной кульминацией его жизни.

24 мая в Музейно-выставочном центре «Музей Моды» зрителям покажут возможности техники офорта как нового направления фэшн-дизайна. Использование печати изображения позволяет создавать эксклюзивные модели.

Музей профессионального образования 25 мая проведет экскурсию в зале «Конструктор будущего». Там нет экспонатов, но они появляются в воображении посетителей. Участники смогут поучаствовать в мысленных экспериментах и узнать перспективы развития кибербезопасности.

Сотрудники музея спорта 27 мая расскажут об основных этапах развития спорта и физкультуры. Ребята узнают о главных чемпионах страны, посмотрят их награды и экипировку.

На портале «Музейная Москва онлайн» появились новые виртуальные экскурсии>>