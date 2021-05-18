РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мая. В течение месяца Фонд защиты прав дольщиков проблемного жилья проведет конкурсную процедуру и выберет подрядчика, который будет достраивать детский сад в микрорайоне Южный Домодедова, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

Во вторник он провел встречу с журналистами и блогерами городского округа.

В Южном Домодедове уже несколько лет стоят недостроенные школа и детский сад.

«Уже в ближайшее время, в течение, я думаю, месяца, фонд (защиты прав дольщиков проблемного жилья – ред.) проведет конкурсную процедуру, будет избран подрядчик», – сказал Двойных.

Он отметил, что детский сад будет достраиваться не дольше года.

«Со школой чуть дольше. Там еще нужно порядка 1,5 месяцев на выход из экспертизы, после этого фонд тоже объявит конкурс на достройку школы», – добавил Двойных.

Глава добавил, что детский сад планируется достроить в конце следующего года, а школу – в сентябре 2023 года.