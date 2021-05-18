РИАМО - 18 мая. Пришедшая в Московский регион жаркая погода может ухудшить самочувствие людей, страдающих сезонной аллергией, сообщается на сайте пыльцевого мониторинга Allergotop.

В Москве и Подмосковье отмечается высокий уровень содержания пыльцы аллергенных растений в воздухе. В регионе пылят береза, ясень, ива, злаки. При этом среди всех аллергенов доминирует пыльца дуба.

В жару специалисты посоветовали людям с поллинозом находиться в помещениях с комфортной температурой, избегать избыточного потоотделения и нахождения на ярком солнце.

Помимо очень высокой температуры, в Московском регионе отмечается сухость воздуха, что также является неблагоприятным фактором при аллергии. Сухой воздух негативно влияет на барьерную функцию слизистых и повышает чувствительность к аллергенам.

По прогнозам синоптиков, уже 19 мая в Московском регионе начнется похолодание, ожидается облачность и кратковременные дожди.

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