РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. 71 слушатель социального проекта «Школа молодого юриста» в Подольска получил сертификат об окончании VII ступени, сообщила «РИАМО в Подольске» представитель омбудсмена Подмосковья в Подольске Екатерина Попова.
Во вторник во Дворце молодежи Подольска прошло торжественное закрытие VII ступени «Школы молодого юриста». В рамках мероприятия слушатели показали деловую юридическую игру по нотариату с учетом правил настоящего нотариального делопроизводства.
В настоящее время разрабатывается программа нового учебного года, где будет много нового и интересного.
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