«Данный проект действительно уникален по своей природе, поскольку это не просто лекции, как в школе или институте, а живое общение с адвокатами, корпоративными юристами, нотариусами, с представителями правоохранительных органов. Для меня, как организатора, самое главное, что многие участники проекта сделали выбор в отношении своей будущей профессии, а некоторые смогли трудоустроиться. По итогам ступени текущего года сертификаты об обучении получили 71 слушатель», - сказала Попова.