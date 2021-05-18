РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Музей-усадьба «Остафьево» − «Русский Парнас» в новой Москве 22 мая проведет «Сиреневый день», во время которого состоятся бал, концерты и мастер-классы, сообщает пресс-служба музея-усадьбы.

Весенний фестиваль «Сиреневый день» в музее-усадьбе начнется в 12:00, вход по билету в парк, на некоторые мероприятия потребуется дополнительный билет. В программе праздника каждый найдет для себя занятие по душе. Лекторий соберет тех, кто захочет узнать о сирени в России, на мастер-классах посетители смогут смастерить для себя и своих близких сувенир в сиреневых тонах.

Также в программу вошли концерты классической музыки, литературно-музыкальные постановки, «Сиреневый бал». Все желающие смогут сделать памятное фото, отправить «сиреневую открытку» своим друзьям и принять участие в посадке сирени.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора РФ в здании музея необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим.