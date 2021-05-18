РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 мая. Глава Королева Александр Ходырев 19 мая отчитается перед жителями о проделанной работе, он расскажет о реализованных проектах и грядущих переменах.

«Завтра, 19 мая, в 15:00 на стадионе «Вымпел» состоится мой отчет: «Перемены. То, что волнует людей», - написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Отчет можно посмотреть в прямом эфире на странице главы в Instagram и на «Королев ТВ».