РИАМО - 18 мая. Поваленное ветром дерево убрали с 1-й Новокузьминской улицы на юго-востоке столицы, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Ствол дерева распилили и убрали с проезжей части. Движение транспорта полностью восстановлено.

Сейчас городские службы Москвы находятся в режиме повышенной готовности и оперативно устраняют последствия непогоды.

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве во вторник из-за жары выше 30 градусов. При этом порывы ветра 17 м/с будут сохраняться до конца дня.