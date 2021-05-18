РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. Водитель маршрутного такси №30 в Люберцах изменил маршрут движения, а потом высадил недовольных этим двух девочек. Об этом «РИАМО в Люберцах» сообщила мама детей.

Инцидент произошел накануне. По словам женщины, 16-летняя дочь повезла младшую 3-летнюю в детский сад около 7:45. Они сели в маршрутку №30 на остановке «Парковая Роща» в Малаховке и хотели доехать до Краскова.

«На станции Малаховка села бабушка и, доехав до остановки «Больничная», сообщила водителю, что она перепутала маршрутку, и попросила отвезти ее в Красково в больницу. Водитель развернул машину и поехал в обратном направлении. Старшая дочка начала возмущаться, почему он развернул маршрутку, и сказала, что им нужно в садик. Водитель остановил маршрутку и попросил их выйти и идти пешком», - сказала женщина.

Она добавила, что у младшей дочери началась истерика. Сестре всю дорогу пришлось успокаивать малышку.

В пресс-службе администрации округа «РИАМО в Люберцах» сообщили, что разбираются с данным инцидентом. Уже проводится работа с перевозчиком, допустившим подобное.