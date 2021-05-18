РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. Водитель маршрутного такси №30 в Люберцах изменил маршрут движения, а потом высадил недовольных этим двух девочек. Об этом «РИАМО в Люберцах» сообщила мама детей.
Инцидент произошел накануне. По словам женщины, 16-летняя дочь повезла младшую 3-летнюю в детский сад около 7:45. Они сели в маршрутку №30 на остановке «Парковая Роща» в Малаховке и хотели доехать до Краскова.
Она добавила, что у младшей дочери началась истерика. Сестре всю дорогу пришлось успокаивать малышку.
В пресс-службе администрации округа «РИАМО в Люберцах» сообщили, что разбираются с данным инцидентом. Уже проводится работа с перевозчиком, допустившим подобное.
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