РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мая. Новый вокальный класс планируют оборудовать в Доме культуры «Восход» в микрорайоне Керамик подмосковной Балашихи, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ефимов в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» с рабочим визитом посетил ДК «Восход». Вместе с директором учреждения Андреем Тафинцевым он осмотрел танцевальный и актовый залы и обсудил возможность открытия вокального класса.

«Родители учеников школы №4, посещающих ДК, выступили с инициативой открытия в учреждении класса вокала. Сегодня мы осмотрели ДК, за счет оптимизации одного из административных помещений оно будет предоставлено для занятий ребятишек. Директор ДК подтвердил это намерение», - сказал Ефимов.

По словам Тафинцева, предварительно в помещении площадью 30 кв м смогут заниматься до 20 человек. Оно имеет отдельный вход, две комнаты, которые не нуждаются в ремонте.

В настоящее время коллектив Дома культуры готовится принять международный фестиваль «Славянский мир», на сцене монтируются декорации, настраиваются свет и музыка.

Парламентарий поблагодарил руководителя ДК за содействие в реализации инициатив жителей микрорайона Керамик и пожелал дальнейшего развития кружковых объединений.

Дом культуры «Восход» построен в 1964 году в микрорайоне Керамик. В трехэтажном здании площадью свыше 2 тыс. кв м занимаются воспитанники коллективов «Лингвиненок», «Авангард», «Фантазия», работает вокальная студия «Поющая капель» и народный театр «Лингвиния».