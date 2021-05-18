РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. Городской округ Люберцы вошел в топ-10 лучших муниципалитетов Московской области по организации работы площадок для сбора крупногабаритных отходов «Мегабак», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Площадка для крупногабаритных отходов расположена по адресу: Томилино, улица Гаршина, дом №9, корпус 1. Она включает в себя 12 видов фракций. В дальнейшем вторсырье идет на переработку.
Проект «Мегабак» запущен губернатором Московской области в 2019 году. Площадки для сдачи КГО стали частью новой инфраструктуры обращения с отходами, которая базируется на раздельном сборе коммунальных отходов.
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