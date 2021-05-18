РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. Городской округ Люберцы вошел в топ-10 лучших муниципалитетов Московской области по организации работы площадок для сбора крупногабаритных отходов «Мегабак», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Люберчане могут утилизировать вышедшую из строя бытовую технику, сломанную мебель, стекло, текстиль, старые автопокрышки на контейнерной площадке для сбора крупногабаритных отходов «Мегабак». По организации ее работы и в целом по популяризации раздельного сбора отходов наш округ вошел в десятку лучших муниципалитетов Московской области», – сказал Ружицкий.

Площадка для крупногабаритных отходов расположена по адресу: Томилино, улица Гаршина, дом №9, корпус 1. Она включает в себя 12 видов фракций. В дальнейшем вторсырье идет на переработку.

Проект «Мегабак» запущен губернатором Московской области в 2019 году. Площадки для сдачи КГО стали частью новой инфраструктуры обращения с отходами, которая базируется на раздельном сборе коммунальных отходов.