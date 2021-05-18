РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Активисты молодежного центра «Максимум» Подольска рассказали прохожим о мерах профилактики ВИЧ, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Кузнечики 17 мая специалистами по работе с молодежью молодежного центра «Максимум» была проведена информационная акция по профилактике ВИЧ и СПИД-инфекций. В ходе проведения акции прохожим рассказали о том, что такое ВИЧ и СПИД, как вирус передается и какие меры профилактики применяются в борьбе с данным заболеванием.

ВИЧ смертельно опасен для человека. Он приводит к синдрому приобретенного иммунного дефицита (СПИД). Недуг вызывает тяжелые поражения ряда систем. От них страдают защитные механизмы, которые не могут противостоять микроорганизмам и росту опухолей.