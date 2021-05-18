РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 мая. На парковке торгового центра «МЕГА Белая Дача» в Котельниках 22 мая с 12:00 до 22:00 пройдет выставка автомобилей, посвященная премьере фильма «Форсаж-9». Об этом сообщает пресс-служба ТЦ.

Зрители смогут увидеть эксклюзивные автомобили, предоставленные специально для этого шоу, дрифт и BeatBox представление – все под музыку от приглашенных диджеев. Вход для гостей свободный.

«Форсаж 9» – новая часть от режиссера Джастина Лина в серии фильмов о приключениях Доминика Торетто и его команды. По сюжету, спокойную жизнь главного героя нарушает антагонист Сайфер, желающий отомстить. Он использует наемника Джейкоба – брата Доминика.