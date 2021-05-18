РИАМО - 18 мая. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил с Международным днем музеев сотрудников региональных культурных центров, сообщает пресс-служба областного парламента.

«Московская область по праву гордится уникальными музейными коллекциями во многих городах нашего региона. Эти экспозиции дают возможность прикоснуться к прошлому, ощутить колорит самобытного народного творчества, познакомиться с шедеврами мирового искусства», — сказал Брынцалов.

Он отметил, что благодаря высокому профессионализму сотрудников музеев жители региона узнают о жизни своих предков, об их подвигах и славных делах.

«Это служит укреплению духовных и моральных основ нашего народа, воспитывает у молодого поколения чувство гордости за свое Отечество», — добавил Брынцалов.