РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. В Подольске начался прием фотографий для отбора на конкурс красоты и талантов «Мисс Батони – 2021» пятого сезона, который продлится до 10 июня, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор конкурса.

В Подольске объявили старт ежегодного конкурса с экс-участником телепроекта «Дом-2» и участником проекта «Открытый микрофон» на «ТНТ» Романом Третьяковым. Каждая леди сможет блеснуть своими талантами, отлично провести время и побороться за главный приз – путешествие в Сочи на двоих. Для участия нужно пройти отборочный этап, который начался 17 мая и продлится до 10 июня.

Для этого девушкам (старше 18 лет) необходимо выложить свою фотографию в конкурсный альбом в группе «Кафе-бар «Батон» в соцсети «ВКонтакте». Девушек, набравших наибольшее количество лайков, пригласят для участия в следующих этапах конкурса, которые состоятся 11 и 18 июня, а также в финале 25 июня в кафе-бар «Батон» по адресу: Революционный проспект, дом №47/1. Сбор гостей планируется в 21:00.

Участницы на каждом этапе получат подарки от партнеров. В том числе среди призов будут подарочные сертификаты на покупку одежды и аксессуаров, карты в салон красоты, сертификаты и подарки от туристического агентства и многое другое.

Информационным партнером мероприятия выступает «РИАМО в Подольске».