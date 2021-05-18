РИАМО - 18 мая. Городские службы приступили к демаркировке существующих желтых линий на нерегулируемых пешеходных переходах столицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Решение об отказе от использования желтого цвета при разметке регулируемых пешеходных переходов в 2020 году принял Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Двойная разметка зебры влияет на сцепление с дорогой в дождливую погоду. Особенно это критично для мотоциклистов. С тех пор дополнительную желтую расцветку перестали наносить при ремонте дорог между белыми полосами «зебры».

Чтобы удалить краску, рабочие используют фрезы и ручные демаркировщики. При этом допускается срезка до 3 мм дорожного покрытия, что не повлияет на безопасность движения.

После снятия желтого покрытия, белые полосы заодно обновляют свежей краской. Работы проходят преимущественно ночью, чтобы не создавать препятствия для трафика.

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