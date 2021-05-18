РИАМО - 18 мая. Москвичи, которые хотят попасть в Центральный детский магазин в Театральном проезде, недоумевают, натыкаясь на запертые двери, передает корреспондент РИАМО.

Магазин опечатали во вторник по решению столичного управления Роспотребнадзора. Поводом для этого стали нарушения антиковидных мер. На работу магазина наложили временный запрет.

Двери ЦДМ на Лубянке опечатаны небольшими лентами Роспотребнадзора, никаких табличек с информацией о закрытии нет. Поэтому множество людей все еще пытаются попасть внутрь. Они подходят ко входу и дергают двери, обходят здание с разных сторон. Внутри магазина дежурит охранник.

16 мая в ЦДМ на Лубянке прошла встреча актеров фильма «Майор Гром» со зрителями, в ходе которой были нарушены меры профилактики распространения коронавируса. В помещении не соблюдалась социальная дистанция, некоторые посетители были без масок и перчаток. В отношении организатора проводится административное расследование.

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