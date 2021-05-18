РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. В подмосковном Подольске поменяли асфальт на девяти муниципальных дорогах, работы идут на улице Пионерская, сообщается на сайте администрации округа.

На территории городского округа находится порядка 760 км автомобильных дорог. Среди них федерального значения – 46,6 км, регионального – более 185 км и свыше 526 км – дороги муниципального значения. В текущем году предстоит отремонтировать 54 муниципальные дороги.

На девяти объектах работы уже завершены. Асфальт уложен на Госпитальном проезде, Революционном проспекте, улицах Дружбы и Победы, в поселке Поливаново на улице Никольской, в деревне Северово на улице Московской, в деревне Луковня, а также внутриквартальных проездах на улице Правды и Свердлова. Всего планируют в текущем году отремонтировать 22 км дорог площадью более 135 тыс. кв м.

В настоящий момент ремонтируют дорогу на улице Пионерской. Сначала отфрезеровали проезжую часть, затем гудронатором нанесли мастику для лучшего сцепления нового асфальта со старым покрытием. Сейчас укладывают и уплотняют новый асфальт. Протяженность дороги – чуть более 1 км. На тротуаре площадью 2,819 кв м также заменят асфальт.

По итогам конкурсных процедур определили шесть подрядных организаций. Ремонт дорог стартовал во второй половине апреля, все работы планируют завершить в июле.