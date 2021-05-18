РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мая. В городском округе Мытищи начали бетонирование плит проезжей части правой стороны путепровода Фрунзе – Мира, сообщается на сайте администрации горокруга.

Работы будут проводиться в два этапа, преимущественно в ночные часы и в специальные «технологические окна», согласованные с РЖД.

«Это очередная стадия строительства, когда после надвижки на плиты пролетного строения путепровода устанавливают арматуру и заливают слой бетона. После этого поверх останется уложить дорожное покрытие. Строительство путепровода идет в графике. Готовность объекта составляет более 50%. Запустить рабочее движение по новой автодороге планируется осенью этого года», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В общей сложности строители уложат 440 кубометров бетона. В конце мая планируется начать бетонирование левой стороны пролетного строения путепровода, затем начнутся устройство гидроизоляции, дорожной одежды и укладка асфальтового покрытия.

Также идет устройство насыпи на подходах и съездах путепровода, продолжаются переустройство инженерных коммуникаций и устройство локальных очистных сооружений. Над объектом работают 154 специалиста, задействовано 37 единиц техники.

Четырехполосный путепровод длиной 158,8 м строится в составе транспортной развязки. Общая протяженность составит 2 км. Перспективная пропускная способность автодороги составит порядка 50 тыс. автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения по основному ходу – 80 км/ч, на съездах – 70 км/ч. Также здесь установят дорожные знаки, системы видеонаблюдения, две автобусные остановки и шумозащитные экраны высотой 8 м.

Строительство объектов улучшит транспортную ситуацию для более чем 260 тыс. жителей Мытищ. В утренние и вечерние часы пробки на въезде и выезде из города достигают 7-9 баллов, в них можно потерять 1,5-2 часа. После открытия новых объектов время выезда из города сократится до 20 минут.