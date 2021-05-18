РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мая. Жителей городского округа Мытищи приглашают 22 мая на посадку «Сирени Победы», сообщает контрольное управление администрации горокруга.

Ежегодно по инициативе губернатора в начале мая в Подмосковье проходит полюбившаяся жителям эколого-патриотическая акция «Лес Победы». В этом году из-за сохраняющейся сложной эпидобстанавки лесной массив был восстановлен силами сотрудников Дмитровского лесничества ГКУ МО «Мособллес», муниципальных служащих и эковолонтеров без массового привлечения жителей.

В контрольное управление и МБУ «Леспаркхоз» звонили и писали мытищинцы с большим желанием поучаствовать в посадке. К жителям всегда стараются прислушиваться, и именно поэтому было принято решение о проведении акции «Сирень Победы» с участием жителей.

В 12:00 жители приглашаются на посадку аллей цветущих кустарников на следующих площадках: улица Мира, 33 (сквер); улица Кедрина, 1, посадка вдоль проспекта Астрахова в сторону 2-1 Рупасовского переулка; пересечение улицы Разведчика Абеля и улицы Кадомцева.

Второй раз подряд в рамках акции Московская область включается в федеральную кампанию «Сад памяти». В этом году по всей стране планируется посадить 27 млн. деревьев в память о 27 миллионах погибших в 1941-1945 годах.