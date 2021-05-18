РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мая. Житель Балашихи украл от одного из домов самокат, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестный похитил ее самокат около одного из домов на улице Шестой. Сумма ущерба составила 8 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен 37-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.