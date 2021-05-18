РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Подольский спортсмен универсального спортивного центра «Юность» победил в турнире по кекусинкай-карате «ОЯИЯ-65» в Дубне, сообщается в группе «Усц Юность» в соцсети «ВКонтакте».

В Дубне 15 мая прошли состязания по кекусинкай-карате в дисциплине «кумитэ». Спортсмены из УСЦ «Юность» Подольска успешно выступили, заняв призовые места.

Так, по итогам турнира победителем стал Роман Лыжин. Серебряную медаль получили Егор Аплеснин, Юлия Смирнова и Рената Аслаева. Победителя и призеров поздравили с достойными результатами и пожелали дальнейших успехов.