РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мая. В Балашихе проводят проверку по факту аварии с участием трех автомобилей, в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

По предварительным данным, 13 мая в 17:15 в Балашихе на шоссе Энтузиастов у владения 11 строение 4, произошло столкновение трех легковых транспортных средств.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир получил травмы, обусловившие его обращение за медицинской помощью.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.