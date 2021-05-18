РИАМО - 18 мая. Строительство нового музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в центре столицы планируют завершить в четвертом квартале 2023 года, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«В настоящее время на здании музейного комплекса ведутся фасадные работы, остекление, устройство наружных инженерных коммуникаций», — сказал глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

По его словам, обновленная проектная документация с учетом уточненных конструктивных и технологических решений, а также требований по пожарной безопасности в ближайшее время пройдет государственную экспертизу.

В состав музея площадью 35 тыс. кв. м войдут экспозиционные и выставочные пространства, реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства и научный фотоархив.

В перечне знаковых объектов строительства Москвы сейчас находятся 35 федеральных и 36 инвестиционных объектов. Это те здания, которые значительно формируют облик города и делают его узнаваемым.