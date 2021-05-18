РИАМО - 18 мая. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский во вторник открыл крупнейшую в стране международную выставку технологий для животноводства и полевого кормопроизводства «Агрос-2021». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Открытие состоялось на территории МВЦ «Крокус Экспо». В мероприятии принимают участие около 280 компаний из 16 стран. В рамках форума будет организовано около 60 деловых мероприятий, в которых выступят более 230 спикеров. Ключевая тема выставки: «Здоровые животные – здоровые потребители».

«На протяжении многих лет Московская область является одним из наиболее активных участников этой выставки. Подмосковные профессионалы отрасли, а также начинающие фермеры демонстрируют здесь свои лучшие достижения в области внедрения современных технологий и оборудования для животноводства и полевого кормопроизводства, делятся опытом и расширяют деловые контакты», — отметил Воскресенский.

Он подчеркнул, что на выставке представлен весь спектр технологий для животноводства и полевого кормопроизводства. Также он уверен, что форум станет площадкой для конструктивного диалога, а его рекомендации найдут отражение в развитии сельскохозяйственной отрасли Московской области в ближайшем будущем.

На выставку приглашены молодые специалисты, кому интересна деятельность в сфере животноводства и кормопроизводства.

Также глава регионального ведомства пожелал всем участникам форума плодотворной работы, успешного общения и деловых соглашений, творческого вдохновения, реализации намеченных планов и ярких впечатлений.