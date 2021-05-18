РИАМО - 18 мая. С начала текущего года уже 14 197 подмосковных семей получили выплаты на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Денежная выплата в размере 20 тыс. рублей на приобретение средств для ухода за новорожденными детьми предоставляется гражданам России при условии государственной регистрации рождения ребенка органами записи актов гражданского состояния Московской области», – отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Сумма выплат составила 283,9 млн рублей. Выплата предоставляется на каждого новорожденного. Деньги перечисляются на расчетный счет заявителя в течение 10 рабочих дней.

В Подмосковье будущие мамы могут вместо выплат получить подарочный набор для новорожденного «Я родился в Подмосковье».