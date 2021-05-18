РИАМО - 18 мая. Ольгу Забралову наделят полномочиями сенатора РФ – представителя от правительства Московской области, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Документ вступит в силу 19 мая.

Забралова работает в правительстве Московской области с октября 2012 года. В 2012-2013 годах Забралова была советником губернатора Подмосковья, с февраля 2013 года - руководителем Главного управления государственной и муниципальной службы Московской области в ранге министра, с 2013 года была министром социальной защиты населения Московской области.

С октября 2014 года Забралова занимала должность заместителя председателя правительства Московской области. В сентябре 2015 года ее назначили на пост первого зампреда правительства Подмосковья.

С сентября 2018 года Забралова была первым зампредом правительства региона – министром образования Московской области. В октябре 2019 года Забралова покинула пост главы Минобразования Подмосковья, оставшись на должности первого заместителя председателя правительства региона.

Ранее Подмосковье в Совете Федерации представлял Алексей Русских. 8 апреля 2021 года Русских был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области.