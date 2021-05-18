РИАМО - 18 мая. Граждан России теперь оповещать о возникновении любых чрезвычайных ситуаций будет единый сигнал «Внимание всем!», сообщает Федеральное агентство новостей.

В МЧС России отметили, что в стране выросла актуальность ЧС, вызванных новыми угрозами. Но вводить для каждой подобной угрозы разные сигналы нецелесообразно, так как гражданам будет сложнее их запомнить.

Именно поэтому начнет действовать новый порядок с единым сигналом, при получении которого населению необходимо немедленно прослушать поступающие сведения.

Сигнал будет сопровождается включением сирен, прерывистыми гудками с последующей речевой информацией о сложившейся ситуации и порядке действий.

Сигналы гражданской обороны в России предупреждают граждан о непосредственной возникшей опасности нападения противника.

На текущий момент в стране действует пять сигналов гражданской обороны: «Внимание всем!», «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность» и «Химическая тревога».