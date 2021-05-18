РИАМО - 18 мая. Государственная дума РФ в третьем чтении приняла закон о запрете на распространение звуковой рекламы в жилых домах, передает Газета.ru.

Поправки должны вступить в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования документа.

Предложение ранее внесла на рассмотрение дума Астраханской области. Авторы законопроекта заявили, что бизнес использует звукоусиливающую аппаратуру в непрерывном режиме для большего охвата аудитории потенциальных потребителей.

В свою очередь, из-за отсутствия четкого регламента звуковой рекламой начинают злоупотреблять, а это влияет на условия работы и досуг граждан.

Теперь же закон запрещает звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования, монтированного и расположенного на внешних стенах и крышах зданий, строений, сооружений.