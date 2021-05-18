РИАМО - 18 мая. Подмосковье получило свыше 1,1 млн доз вакцины от коронавируса, помимо препарата «Спутник V», также появились «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Наша задача – сделать так, чтобы жители и гости Подмосковья могли сделать прививку от коронавируса быстро, легко и удобно, особенно в период предстоящих отпусков», – сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Уточнить наличие конкретной вакцины граждане могут в своей медицинской организации. Сделать прививку можно как в поликлинике, так и в прививочных пунктах в торговых центрах, МФЦ и мобильных комплексах.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что скоро на рынок выйдет четвертая вакцина «Спутник Лайт». Для нее нужно будет сделать всего один укол.