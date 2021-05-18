РИАМО - 18 мая. Следователи проводят доследственную проверку инцидента с несовершеннолетним водителем без прав, который сбил четырех человек на тротуаре в центре столицы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Утром во вторник на Волгоградском проспекте 17-летний подросток за рулем ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на тротуар. Там он наехал на четырех пешеходов, в том числе двух несовершеннолетних. Пострадавшим потребовалась медпомощь.

В ближайшее время юношу доставят в СК, где проведут все проверочные мероприятия.

Следователям предстоит осмотреть место происшествия, установить владельца машины и выяснить, при каких обстоятельства молодой человек передвигался по городу не имея прав. Также необходимо установить всех пострадавших.

Ранее СМИ сообщили, что за рулем «Жигулей» находился первокурсник юридического факультета Эльмар Алиев. Сейчас юноша задержан полицейскими.