РИАМО - 18 мая. Столичные полицейские задержали 17-летнего юношу, который наехал на пешеходов на Волгоградском проспекте, сообщается на сайте московского главка МВД РФ.

Утром во вторник на Волгоградском проспекте 17-летний подросток за рулем ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на тротуар. Там он наехал на четырех пешеходов, в том числе двух несовершеннолетних. Пострадавших госпитализировали с ушибами и сотрясениями мозга.

«На юго-востоке Москвы сотрудники полиции доставили в отдел полиции 17-летнего жителя Московской области, совершившего резонансное ДТП», — сказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Он добавил, что на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, за рулем авто находился первокурсник МФЮА Алиев Эльмар.

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