РИАМО - 18 мая. Столичные полицейские задержали 17-летнего юношу, который наехал на пешеходов на Волгоградском проспекте, сообщается на сайте московского главка МВД РФ.
Утром во вторник на Волгоградском проспекте 17-летний подросток за рулем ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на тротуар. Там он наехал на четырех пешеходов, в том числе двух несовершеннолетних. Пострадавших госпитализировали с ушибами и сотрясениями мозга.
Он добавил, что на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.
По данным СМИ, за рулем авто находился первокурсник МФЮА Алиев Эльмар.
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