РИАМО - 18 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл выставочную площадку музея транспорта Москвы в историческом павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Также градоначальник осмотрел новую экспозицию павильона № 29 «Цветоводство и озеленение» и ряд других объектов на ВДНХ.
Мэр добавил, что постоянной экспозиции в музее пока не будет, в ближайшее время тут будут проходить выставки, посвященные разным сюжетам богатейшей истории транспортного комплекса столицы. Первой выставкой стала «Мечта Москвича», посвященная истории народного автомобиля «Москвич» и выпускавшему его заводу АЗЛК.
В экспозиции представлено 30 автомобилей, 300 других артефактов из коллекций. Выставка будет работать до конца текущего года, затем ее сменит новая.
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