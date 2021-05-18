РИАМО - 18 мая. Рабочие завершают капитальный ремонт во взрослой поликлинике в Чехове, уже начался прием пациентов. Работу медучреждения проверил глава Подмосковья Андрей Воробьев, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«В Чехове самая большая проблема была – с поликлиникой. Особенно летом, ведь сюда приезжает очень много людей на отдых. Мы открыли эту поликлинику и ремонтируем еще одну – детскую», – сказал Воробьев.

Зданию взрослой поликлиники 64 года. Капремонт начался в августе прошлого года по поручению губернатора. Заменены перегородки на первом этаже, обновлены инженерные сети, коммуникации, фасад, помещения.

Улучшение диагностики

«У нас развернуто отделение медицинской профилактики, которое будет заниматься диспансеризацией взрослого населения. Проводим ряд диагностических исследований – маммография, ультразвук, кардиография, эхокардиография, эндоскопия, гастроскопия, колоноскопия, спирография», – рассказал главврач поликлиники Олег Шалаев.

Он отметил, что данный корпус можно будет назвать клинико-диагностическим центром, который впервые создается в городском округе.

«Это улучшит качество оказания медпомощи и доступность», – отметил Шалаев.

Результаты медицинских исследований каждый пациент может посмотреть на сайте госуслуг.

Квалифицированные специалисты

В поликлинике работают квалифицированные специалисты, в том числе привлеченные из других регионов. Так, заведующая отделением медицинской профилактикой Елена Фаттахова приехала из Ямало-Ненецкого округа.

«Раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний позволяет предотвратить смертность в молодом возрасте. У нас сконцентрированы узкие специалисты, что поможет в максимально сжатые сроки комплексно обследовать пациента», – рассказала Фаттахова.

Также врач сообщила, что в поликлинике запланирован кабинет вакцинации, где люди с хроническими заболеваниями после обследования смогут сразу делать прививки.

С 20 апреля в Чехове начала работать еще одна поликлиника на 500 посещений в смену, которая ранее была перепрофилирована под ковидный госпиталь. В сентябре завершат капремонт бывшего военного госпиталя, переданного Московской области в 2016-м.

«Взрослая поликлиника стала лучше. Теперь здесь можно пройти диспансеризацию на одном этаже, а раньше приходилось постоянно переходить», – отметила местная жительница Ольга Рыбальченко.