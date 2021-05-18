РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Рабочие в ближайшее время устранят замечания в благоустройстве одного из дворов в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Единой России» - «Городская среда» член фракции в совете депутатов округа Олег Паскарь совместно с руководителями теруправления «Климовск» Эмилем Акки и Романом Ермаковым, а также директором МУП «СЕЗ» Александром Громовым осмотрело благоустройство дворовой территории на проспекте 50-лет Октября, 15Б.

В ходе осмотра участники встречи выявились некоторые замечания, но они будут устранены в ближайшее время. В осмотре также принимали участие жители дома.