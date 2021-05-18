РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мая. Подготовку к запуску ливневых очистных сооружений начали в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Специалисты ГУП города Москвы «Мосводосток» приступили к работам по откачке воды из систем внутри станции очистки в рамках подготовки к ревизии и запуску московского ОС №1.

Данные работы позволят освободить от воды ливневые магистрали, внутриквартальные сети, дренаж и каналы теплосети микрорайона, после чего специалисты определят состояние коммуникаций и составят план дальнейших действий.

Способы восстановления оборудования и ввода в эксплуатацию ливневых очистных сооружений в Павшинской пойме обсуждали представители администрации и ГУП «Мосводосток» на прошлой неделе.

На ОС №1 будет проводиться четырехступенчатая система очистки воды. Ее мощность рассчитана на 100 кубометров воды в час.