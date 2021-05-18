РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мая. Двоих победителей определили в конкурсе детского творчества «Полицейский дядя Степа» в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе УМВД России по горокругу.

Сотрудники полиции совместно с членом Общественного совета при УМВД Вячеславом Емельяновым подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа». В нем приняли участие дети в возрасте от 6 до 14 лет.

Ребята подготовили тематические поделки и рисунки, в которых использовали различные материалы и техники. Члены комиссии отметили высокий уровень подготовки и оригинальный подход к выполнению творческого задания.

Победителями стали 6-летний Марк Оленев и 11-летняя Валерия Верханова. Их работы направлены в ГУ МВД России по Московской области для участия в региональном этапе конкурса.