РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 мая. В рамках первенства Московской области по футболу среди детских команд юные футболисты Котельников 2010 и 2011 годов рождения обыграли команды из Ильинского, сообщает пресс-служба администрации округа.

Матчи прошли накануне на стадионе «Русские газоны - Котельники». Футболисты спортшколы «Котельники» играли против клуба из Ильинской спортшколы «Авангард».

Обе команды Котельников добились уверенных побед. Так, команда футболистов 2011 года рождения одержала победу со счетом 4:0. Команда игроков 2010 года рождения завершила матч победой со счетом 4:2.