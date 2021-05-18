РИАМО - 18 мая. Более 20% путевок по России было куплено гражданами благодаря программе кешбэка, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Мы проводили опрос, когда третья акция кешбэка только началась. Выяснилось, что почти 24% из 1,5 тыс. опрошенных сказали, что не планировали никуда ехать по территории России, пока не узнали про программу кешбэка. <...> Точно более 20% дополнительного потока российские регионы получили благодаря кешбэку», — сказала Ломидзе.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по РФ стартовала в 2020 году. Граждане уже приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 млрд рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что программу туристического кэшбэка продлили для россиян до конца 2021 года.

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