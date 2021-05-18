РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. С начала текущего года в ДТП на территории обслуживания ГИБДД Люберец пострадал 31 пешеход, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

С начала 2021 года произошло 28 наездов на пешеходов. Из них 14 - на пешеходном переходе и 14 - вне зоны пешеходного перехода. В них пострадал 31 человек, в том числе шесть детей. По вине самих пешеходов зафиксировано шесть ДТП.

В целях профилактики ДТП с участием пешеходов до 23 мая на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», в рамках которого сотрудники ДПС будут пресекать нарушения ПДД пешеходами.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов являются переход проезжей части дороги в неустановленном месте, переход перед близко идущим автомобилем, непредоставление преимущества в движении пешеходов на пешеходных переходах. Сопутствующими факторами являются отсутствие световозвращающих элементов на одежде пешеходов, а также отсутствие освещения или перильных ограждений в необходимых местах.