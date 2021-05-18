РИАМО - 18 мая. Продление Арбатско-Покровской линии метро в столичный район Гольяново позволит примерно на четверть уменьшить нагрузку на станцию «Щелковская», а также Щелковское шоссе. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
По его словам, новый участок «синей» линии построят в северо-восточной части района. Станция расположится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц.
На станции создадут два вестибюля и выходы на обе стороны Уссурийской улицы. Территорию вокруг станции метро благоустроят — там организуют пешеходные зоны и велодорожки, добавил Бочкарев.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект продления Арбатско-Покровской линии метро в район Гольяново Москвы. Длина участка составит 2,6 км.
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