РИАМО - 18 мая. Продление Арбатско-Покровской линии метро в столичный район Гольяново позволит примерно на четверть уменьшить нагрузку на станцию «Щелковская», а также Щелковское шоссе. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«С продлением Арбатско-Покровской линии метро в район Гольяново улучшится транспортное обслуживание порядка 70 тыс. москвичей, а 30 тыс. жителей района получат метро в удобной доступности. Кроме того, нагрузка на станцию «Щелковская» и Щелковское шоссе снизится примерно на 25%», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, новый участок «синей» линии построят в северо-восточной части района. Станция расположится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц.

На станции создадут два вестибюля и выходы на обе стороны Уссурийской улицы. Территорию вокруг станции метро благоустроят — там организуют пешеходные зоны и велодорожки, добавил Бочкарев.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект продления Арбатско-Покровской линии метро в район Гольяново Москвы. Длина участка составит 2,6 км.

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