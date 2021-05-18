РИАМО - 18 мая. Комитет Госдумы по контролю и регламенту предложил принять в первом чтении законопроект, который запрещает участвовать в парламентских выборах гражданам, причастным к экстремизму. Об этом пишет Газета.ru.

Если законопроект примут, то лицам, причастным к экстремизму, нельзя будет баллотироваться в депутаты Госдумы.

Для того, чтобы принять этот законопроект, нужно будет внести указанные изменения в статью четвертого федерального закона о выборах депутатов Государственной думы.

Нововведение затронет учредителей, членов коллегиального руководящего органа, глав и замглав экстремистских и террористических организаций, руководителей их структурных подразделений и их заместителей и т. д.

Ранее в Госдуме сообщали, что введение данных ограничений для лиц с экстремистскими взглядами оправдано с учетом особого статуса депутата. Это необходимо, чтобы избранные депутаты не транслировали запрещенные идеи и оправдывали их.