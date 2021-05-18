РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мая. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин и представители управления благоустройства администрации Балашихи обсудили с жителями микрорайона 1 Мая предстоящие работы по благоустройству зоны отдыха у пруда, работы планируют начать в июле, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Проект благоустройства зоны отдыха в микрорайоне 1 Мая для включения его в региональную программу инициативного бюджетирования на 2021 год был поддержан Шапкиным. После размещения проекта на портале «Добродел» за благоустройство пруда проголосовало более 400 жителей микрорайона 1 Мая.

«Требование жителей по благоустройству этой территории было давно. Они активно голосовали и выиграли конкурс по инициативному бюджетированию. Сейчас идет период подготовки проекта. С жителями в рабочем порядке обсуждалось, что делать на ту сумму, которая положена по выигрышу. Выделено порядка 1,5 млн рублей», - сказал Шапкин.

Он добавил, что после сбора подписей жителей, утверждения варианта благоустройства, администрация выйдет на конкурс по определению подрядчика. Контроль за качеством выполнения работ будет осуществлять депутатский корпус совместно с администрацией и инициативной группой жителей. К благоустройству зоны отдыха планируют приступить в июле.

По словам главного эксперта управления благоустройства администрации Балашихи Татьяны Черномашенцевой, тот участок пруда, который сейчас находится в государственной собственности, благоустроят в рамках первого этапа проекта.

«Мы сделаем дорожку из гранитного отсева, декоративный мостик для расширения дорожек, зеркало для защиты от дождя, установим стойки для гамаков, оборудуем подходы к воде», - подчеркнула Черномашенцева.

Согласно проекту, у водоема проведут озеленение, проложат дорожки для прогулок и сделают освещение. Также установят лавочки, урны и качели.