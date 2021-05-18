РИАМО - 18 мая. Разрешение на строительство получили 37 объектов Подмосковья за две прошедшие недели, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Из нежилых объектов планируют построить: детский сад в одном из домов по ул. Заводская в г.о. Долгопрудный, детский сад на 330 мест в г. Кубинка в Одинцовском г.о., два блока складского комплекса в мкр. Белые Столбы в г.о. Домодедово, три объекта производственного цеха на ул. Московская в г.о. Истра, здание рынка сельскохозяйственной продукции в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова в г.о. Подольск и др.
За прошедшие две недели в эксплуатацию ввели четыре жилых дома: дом на 582 квартиры вблизи д. Павлино в г.о. Балашиха, дом на 291 квартиру в микрорайоне комплексной жилой застройки «Лукино-Варино» в г.о. Щелково, дом на 259 квартир вблизи д. Сабурово в г.о. Красногорск и дом на 72 квартиры в микрорайоне Сходня в г.о. Химки.
Также в эксплуатацию ввели девять нежилых объектов: пристройку к зданию МБОУ СОШ №3 на 300 мест в мкр. 1 в г. Озеры Коломенского г.о., детский сад на 350 мест в ЖК «Одинцово-1», производственное здание на ул. Чкалово в г.о. Жуковский, реконструкцию здание склада под гостиничный комплекс на ул. Парковая в Рузском г.о. и проч.
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