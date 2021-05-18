РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. Госавтоинспекция подмосковных Люберец начала проверять наличие тахографов в транспорте, задействованном в грузопассажирских перевозках, рейды продлятся до 23 мая. Об этом сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами до 23 мая проводится профилактическое мероприятие «Тахограф».

В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции будут проверять наличие тахографов. Тахографы должны быть в транспортных средствах, имеющих более восьми мест для сидения и используемых для перевозки пассажиров; на автомобилях, принадлежащих юридическим лицам и ИП; грузовых автомобилях категории С, принадлежащих физическим лицам.