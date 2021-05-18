РИАМО - 18 мая. Москвичи и гости столицы могут посетить экскурсии по обновленному кинотеатру «Художественный», эта услуга оказалась крайне востребованной, сообщили РИАМО в пресс-службе кинотеатра.

Экскурсии в «Художественном» проходят по четвергам, пятницам и выходным дням. Гостям рассказывают, как строили, перестраивали и реставрировали старейший кинотеатр Москвы в течение 111 лет.

«Бешеным успехом пользуется формат экскурсий в целом — и групповых, и индивидуальных. За месяц их посетили более 500 человек», — отметили в пресс-службе.

За порядком в кинотеатре следят охранники и камеры видеонаблюдения. Случаев вандализма не отмечалось, все гости кинотеатра вежливые и аккуратные.

Также в пресс-службе сообщили, что в мае в «Художественном» появятся подарочные карты, их можно будет приобрести в кассах.

«Художественный» — старейший кинотеатр Москвы, который построили в 1909 году. Кинотеатр вновь открыли для публики после масштабной реставрации 9 апреля этого года.

Для зрителей оборудовали четыре кинозала, также в кинотеатре есть библиотека, три бара, ресторан и пекарня. Для желающих доступны групповые и индивидуальные экскурсии по зданию «Художественного».

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